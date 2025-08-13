Oro para la selección argentina femenina de beach handball en China

La selección argentina femenina de beach handball se consagró campeona de los World Games en Chengdu, China, tras vencer 2-1 a Alemania en una final electrizante y conseguir su primera medalla dorada en la competencia.

El equipo dirigido por Leticia Brunati revirtió el primer set (20-14) con un contundente 22-12 y selló el triunfo en los shoot-out por 7-2, desatando la euforia en la arena.

Con un torneo impecable, Argentina ganó todos sus partidos y superó a potencias como España y Alemania, consolidándose como referencia mundial en la disciplina.

