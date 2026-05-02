Oscar Giménez y la vez que fue uno de los 101 Dálmatas en Chaco

Oscar Giménez, creador de contenido de General José de San Martín, Chaco, visitó el estudio y recordó con humor sus inicios en la comedia musical durante su infancia. En el marco del aniversario 117 de su pueblo natal, relató una divertida experiencia escolar.

Durante una obra temática de Disney, mientras otros hacían de príncipes, a Oscar le tocó integrar el numeroso elenco de los 101 dálmatas con un enterizo de manchas y orejitas[cite: 1]. A pesar de no tener el rol principal, el dálmata tenía un objetivo claro: captar la atención del príncipe.

En el cierre del show, al ritmo de la canción 24 horas, Oscar logró que el alumno que interpretaba al príncipe lo alzara en brazos tras un tierno gesto improvisado. El protagonista define ese momento entre risas como su primer amor de la niñez

Este momento se vivió en Fuera del Aire, un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.