Otra vez, violencia en la Liga Sur

El encuentro de Primera División entre Newell’s Old Boys y Deportivo Esperanza, disputado en El Calafate, terminó con graves incidentes luego del pitazo final. Lo que había sido una victoria por 1 a 0 para Newell’s, con gol de Lucas Farfán, quedó empañado por una pelea entre jugadores de ambos equipos.

Los cruces verbales derivaron en empujones y golpes de puño, en medio de un enfrentamiento que también involucró a integrantes de los cuerpos técnicos. Parte de lo ocurrido quedó registrado en videos que muestran la tensión y la violencia desatada tras el cierre del partido.

Los hechos se suman a otros episodios recientes en la Liga Sur. Menos de tres semanas atrás, un partido entre Deportivo Esperanza y Gendarme Amarilla debió ser suspendido luego de que un integrante del cuerpo técnico de Esperanza agrediera al árbitro Alberto Fernández. La reiteración de estos incidentes vuelve a encender la preocupación por la violencia en el fútbol local.

Videos: Una Pasión/Señal Calafate