“Pablito” necesita ayuda para acceder a un nuevo tratamiento en Córdoba

Pablito Salcedo es un niño santacruceño con parálisis cerebral que necesita continuar su tratamiento. Nació con 25 semanas de gestación, pesó 720 gramos y permaneció internado durante sus primeros 22 meses de vida. A los 5 meses sufrió un paro cardiorespiratorio que le causó una parálisis cerebral.

La familia había iniciado la colecta “Todos por Pablito” para viajar a México y acceder a un tratamiento experimental cuyo costo era de $37.000, además de los pasajes y la estadía. Ahora encontraron una alternativa en la provincia de Córdoba: un tratamiento de estimulación que resulta considerablemente más económico.

Según explicó su madre, Ana Espada, Pablito ya fue evaluado por una neuróloga y tiene armado el protocolo. La familia debe viajar el 7 de septiembre y permanecer aproximadamente un mes y medio en Córdoba. El tratamiento tiene un costo total de $6.800 y necesitan reunir $4.000.

“Hay mucha gente que puede poner su granito de arena”, expresó la madre.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante el alias pablito-8, correspondiente a una cuenta a nombre de Ana Berenice Espada.