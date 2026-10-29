Pablo Aguirre se quebró al hablar de José y Leo: “Trabajamos como si fueran nuestros hijos”

🚨 El jefe del Departamento de Grupos Especiales, Pablo Aguirre, se emocionó durante la conferencia de prensa tras el hallazgo de los cuerpos de los hermanitos en Palermo Aike. “Yo tengo dos hijos y no me gustaría estar en su lugar”, expresó al ponerse en el lugar de los padres.

🕊️ Aguirre destacó el esfuerzo de los equipos que participaron del operativo y remarcó que la misión era que la familia pudiera despedir a los niños. “Nuestra misión era que sus padres puedan despedir a sus hijos”, sostuvo, visiblemente conmovido.

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