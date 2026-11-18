Pablo Noguera: “Santa Cruz tiene que volver a Néstor”

El referente de Los Muchachos Peronistas, Pablo Noguera, aseguró en diálogo con La Mañana de LU12 que “Néstor vive en el pueblo” y convocó a los compañeros y compañeras a seguir militando por las banderas del peronismo. “Un militante es aquel que abraza una causa para modificar una cuadra, un barrio, un pueblo, una ciudad y un país. Nosotros creemos que el peronismo es el camino”, expresó.

Además, invitó a participar este martes a las 19 horas del encuentro organizado por Los Muchachos Peronistas, junto a Primero Santa Cruz, que contará con la presencia de Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria, y Carlos Castagneto, diputado nacional. Un espacio para debatir, encontrarse y fortalecer la militancia peronista en Santa Cruz.