Pachu Peña reveló qué pasó con su salida de Masterchef

En diálogo con La Opinión Austral desde la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio 2026, el humorista contó por qué dejó MasterChef y cómo sigue el vínculo con sus compañeros del reality.

“Yo me tenía que ir, tenía una gira pautada de teatro afuera y bueno, me tenía que ir por eso”, explicó Pachu Peña al ser consultado sobre su salida del programa.

El humorista aseguró que sigue muy conectado con el grupo de participantes y destacó la relación que construyeron durante la competencia. “Es un grupo muy unido, muy lindo”, afirmó.

Además, contó que en el chat hablan de las preparaciones, los desafíos y lo difícil que resulta cocinar en el certamen. También reveló que intenta alentar a sus compañeros para que no se pongan nerviosos y recuerden que se trata de un juego.

Pachu Peña también fue protagonista de los Martín Fierro de Radio 2026: ganó en la categoría Labor Humorística por su trabajo en “Re tarde”, de FM Pop.

Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse realizan la cobertura especial de La Opinión Austral desde la ceremonia.