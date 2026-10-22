En diálogo con La Opinión Austral desde la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio 2026, el humorista contó por qué dejó MasterChef y cómo sigue el vínculo con sus compañeros del reality.
“Yo me tenía que ir, tenía una gira pautada de teatro afuera y bueno, me tenía que ir por eso”, explicó Pachu Peña al ser consultado sobre su salida del programa.
El humorista aseguró que sigue muy conectado con el grupo de participantes y destacó la relación que construyeron durante la competencia. “Es un grupo muy unido, muy lindo”, afirmó.
Además, contó que en el chat hablan de las preparaciones, los desafíos y lo difícil que resulta cocinar en el certamen. También reveló que intenta alentar a sus compañeros para que no se pongan nerviosos y recuerden que se trata de un juego.
Pachu Peña también fue protagonista de los Martín Fierro de Radio 2026: ganó en la categoría Labor Humorística por su trabajo en “Re tarde”, de FM Pop.
Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse realizan la cobertura especial de La Opinión Austral desde la ceremonia.
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