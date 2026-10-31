Palermo Aike: divisaron uno de los cuerpos

El operativo de búsqueda llevado a cabo en Palermo Aike registró novedades de último momento tras confirmarse que “se logró divisar desde el helicóptero uno de los cuerpos de los hermanitos que fueron arrastrados por la corriente de agua del pasado domingo”. El hallazgo oficial se produjo durante los sobrevuelos iniciados a primera hora de este jueves, una maniobra gestionada por el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, con la aprobación del gobernador Claudio Vidal. Ante esta situación, desde la gobernación se indicó que “personal de salud y profesionales de la psicología asisten a la familia en el lugar en el marco del operativo de búsqueda”, al tiempo que “continúan las tareas del personal abocado al operativo y a las actuaciones correspondientes para avanzar con el procedimiento”. Previamente, el movilero Matías Fenelli reportó desde la costanera local de Río Gallegos, en la zona de los frigoríficos, sobre una intervención de Prefectura Naval y Bomberos desencadenada por la presencia de un bulto sospechoso, confirmando tras consultar a los efectivos que “fue una falsa alarma” y que las fuerzas se replegaron de inmediato para continuar prestando apoyo en el dispositivo principal de Palermo Aike.