Palito Ortega fue distinguido por su trayectoria en la música popular

El icónico cantautor Palito Ortega recibió el Martín Fierro a la Trayectoria en Música Popular durante la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026.

Conmovido, dedicó su discurso al agradecimiento hacia el público que lo acompañó a lo largo de su extensa carrera y que lo convirtió en una figura emblemática de la cultura argentina.

La Opinión Austral, con cobertura especial en los Martín Fierro de la Música 2026 de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse.