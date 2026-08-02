Paloma Ibañez, autora del gol de Hispano ante Boxing: “Tuvimos la pelota casi todo el tiempo”

Tras el empate entre Hispano y Boxing por la ida del Torneo Federal Regional Amateur de fútbol femenino, Paloma Ibañez, autora del gol del conjunto celeste, aseguró que su equipo fue protagonista durante gran parte del encuentro. “Tuvimos la pelota casi todo el partido. Ellas llegaron una vez y nos hicieron el gol”, expresó la delantera.

Pensando en la revancha, Ibañez se mostró confiada en mejorar el rendimiento para buscar la clasificación. Además, se refirió a las complicadas condiciones del campo de juego, que estuvo afectado por la lluvia, y reconoció que terminó el partido con molestias físicas tras la última jugada.

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