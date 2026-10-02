Panorama económico y laboral en Santa Cruz

El cronista Matías Feneli detalló la situación socioeconómica, los aumentos del mes, los cambios en la Caja de Previsión Social y novedades sobre Autofarma.

En relación con el consumo y los servicios, remarcó que “la caída del consumo es general en todos los supermercados, carnes, lácteos, verduras, frutas”, advirtiendo que los vecinos eligen “segundas o terceras marcas”. Sobre la salud privada, afirmó que “las obras sociales la verdad que han caído fuertemente y encima este mes se vienen con aumento, se habla de cerca de un 12%”. En cuanto a los alquileres, los ajustes de IPC alcanzan un 7% trimestral y un 10% semestral, señalando que “no va de la mano con los aumentos salariales”.

Respecto a la Caja de Previsión Social, confirmó la salida de Pablo Pérez por “cuestiones personales” y “una nueva oportunidad laboral”, asumiendo en su lugar la abogada Dheisy Canton. El paso de Pérez estuvo marcado por la aplicación del decreto sobre la jubilación de las vocales del Tribunal Superior de Justicia, y se recordó que la elección de vocales de la caja se realizará en diciembre.

En el ámbito laboral, se confirmó la firma de contrato con cuatro empresas para absorber a los 141 trabajadores de Autofarma, aunque sigue pendiente el pago de fondos adeudados de la Caja de Servicios Sociales.

Finalmente, sobre la búsqueda de adolescentes, informó que una de las jóvenes se comunicó con sus padres y regresó a su hogar, mientras continúan los rastreos por los demás casos.