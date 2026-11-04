Papa León XIV a días de su llegada: “Que este viaje renueve la esperanza”

Durante la audiencia general de este miércoles en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV envió un mensaje a los fieles antes de iniciar su viaje apostólico por Sudamérica, que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

“Que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad”, expresó el Pontífice, quien también pidió que lo acompañen con sus oraciones para que el Señor bendiga su misión en estos países.

El recorrido se realizará del 6 al 17 de noviembre. Será el sexto viaje internacional de su pontificado, durante el cual pronunciará 36 discursos en español.

En la previa de su llegada, el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, también se refirió a la realidad social argentina y advirtió sobre las necesidades de los sectores más postergados.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial de la visita del Papa León XIV en Buenos Aires, con toda la información sobre su llegada y las actividades previstas.