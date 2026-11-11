Papa León XIV: “Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina”

Durante la histórica Santa Misa en la Basílica de Luján, el papa León XIV destacó la “riqueza” del pueblo y la cultura argentina. Además, agradeció a Dios por la posibilidad de encontrarse con la gente y compartir este momento de fe y encuentro. 💬

El Pontífice también resaltó una de las costumbres más representativas de nuestro país: “Siempre hay un tiempo para conversar entre mate y mate, con una mano extendida para el que lo necesita”. 🇦🇷 Para la ocasión, lució una vestimenta especial con los colores de la bandera argentina y la imagen de la Virgen de Luján.