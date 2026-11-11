Papa León XIV: “Haz cuanto puedas y cuando llegues al límite, recordá que Dios no se agota”

Ese fue el mensaje del papa León XIV a Agustina, una maestra de primaria que le preguntó cómo afrontar la frustración al salir al encuentro de las personas excluidas y sentir que no siempre puede acompañarlas como quisiera.

El Pontífice le respondió con un mensaje de fe y esperanza, alentándola a continuar con su compromiso y recordándole que, aunque las fuerzas humanas tengan un límite, la misión de ayudar al prójimo puede encontrar en Dios un sostén permanente.

Seguí toda la cobertura de La Opinión Austral desde Buenos Aires. Nuestros periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina y te cuentan todos los detalles de este encuentro multitudinario con los jóvenes.