Durante el encuentro con el mundo del trabajo en Puerto Madero, el papa León XIV advirtió sobre los desafíos que representan la inteligencia artificial y la automatización sin regulación. Según expresó, estos avances tecnológicos pueden poner en riesgo numerosos puestos de trabajo y convertirse en una amenaza para el desarrollo humano integral.
El Pontífice llamó a reflexionar sobre el futuro laboral y remarcó la importancia de proteger la dignidad de las personas frente a los cambios tecnológicos.
📍 La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde Buenos Aires, con sus periodistas @moralesmlaura y @cami_fp, quienes siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina.
#elpapaenargentina #riogallegos #leonxiv #laopinionaustral
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia