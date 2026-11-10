Papa León XIV: “La inteligencia artificial y la automatización pueden poner en riesgo el empleo”

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Durante el encuentro con el mundo del trabajo en Puerto Madero, el papa León XIV advirtió sobre los desafíos que representan la inteligencia artificial y la automatización sin regulación. Según expresó, estos avances tecnológicos pueden poner en riesgo numerosos puestos de trabajo y convertirse en una amenaza para el desarrollo humano integral.

El Pontífice llamó a reflexionar sobre el futuro laboral y remarcó la importancia de proteger la dignidad de las personas frente a los cambios tecnológicos.

📍 La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde Buenos Aires, con sus periodistas @moralesmlaura y @cami_fp, quienes siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina.

#elpapaenargentina #riogallegos #leonxiv #laopinionaustral