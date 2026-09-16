“Para vos, F1”: Así cambian los neumáticos en la categoría Cras del interior de Buenos Aires

Un vídeo que causa furor en las redes sociales muestra a un grupo de hombres levantando un auto de carrera, sin ningún tipo de herramienta, para cambiar los neumáticos.

La escena pertenece a las Categorías Regionales de Automovilismo Sport (CRAS), una de las agrupaciones de automovilismo zonal más populares y con mayor convocatoria del oeste y sudoeste bonaerense.

Entre los comentarios que dejó el video, uno resume con humor la particular situación: “Ahí están, el mejor amigo, el mecánico, el ayudante del mecánico, el cuñado, el hermano, el que organiza la peña, el que se encarga de las rifas. Están todos y la flia del otro lado del alambrado”.

“Para vos F1, esto es automovilismo, no lo entenderías”, agregó otro comentario.