Paro de docentes y administración pública en Santa Cruz: qué definieron los gremios

Los gremios ADOSAC y ATE confirmaron medidas de fuerza en la provincia ante la falta de respuestas y de ofertas de recomposición salarial por parte del Gobierno en la paritaria central. La Asociación Docentes de Santa Cruz resolvió un paro de 24 horas para el jueves 12 de noviembre, comunicando que la decisión se tomó “frente a la falta de respuestas del gobierno y de acuerdo a lo definido por nuestro congreso provincial”, dejando a criterio de cada filial las acciones a seguir. Por su parte, ATE inició un paro de 72 horas para los días 11, 12 y 13 de noviembre tras levantarse de la reunión paritaria sin una propuesta económica del Poder Ejecutivo. Las medidas se dan en el marco de los encuentros acordados para debatir el ajuste del último trimestre del año, donde las organizaciones habían advertido la convocatoria a huelga si no se presentaba una oferta formal. En paralelo, se mantiene la expectativa por el resultado de las negociaciones en la paritaria sectorial de salud, donde se reúnen gremios como APROSA, ATE y APSA.