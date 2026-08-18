Paro universitario: ADIUNPA denuncia 300 días de incumplimiento de la ley de financiamiento

Karina Dodman, secretaria adjunta de ADIUNPA, explicó el alcance del nuevo paro de docentes universitarios y cuestionó al Gobierno Nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida de fuerza se extiende durante cinco días, hasta el sábado 22 inclusive. Según Dodman, el Gobierno lleva “300 días” incumpliendo la ley, pese a que existe una medida cautelar firme que ordena la aplicación de los artículos vinculados a salarios y becas.

La dirigente gremial señaló que el sector calcula una pérdida salarial del 28,5% hasta junio y cuestionó que en julio y agosto la pauta salarial haya sido cero. Además, anticipó que la paritaria fue convocada para el 1° de septiembre.

Durante la entrevista, Dodman también describió el impacto del ajuste presupuestario en las universidades, las becas, los comedores, las residencias y las condiciones de trabajo. Según explicó, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral registró un récord de inscriptos y recursantes, lo que generó aulas masivas y mayores exigencias para los trabajadores.

“Estamos hablando que todavía nos falta recuperar un 30% y aun así recuperándolo nuestros salarios son bajísimos”, sostuvo. Como ejemplo, señaló que un profesor adjunto con 19 años de antigüedad, especialización y otras tareas, percibió el mes pasado $600.000.

Dodman advirtió además sobre el desgaste laboral generado por la sobrecarga, las aulas masivas y la necesidad de buscar otros empleos, y remarcó la defensa de la universidad pública como un derecho para la población.