Parrilli: “A Cristina la quieren proscribir porque saben que si va a elecciones, les gana”

El presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, reafirmó su respaldo a una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que buscan impedir su participación porque la consideran una rival con posibilidades de ganar. “Queremos que se genere una opinión pública y un apoyo masivo a la necesidad de la democracia. Y los peronistas o los kirchneristas queremos que Cristina sea candidata”, expresó en diálogo con La Mañana de LU12.

En ese sentido, aseguró que la expresidenta tiene posibilidades de imponerse en una elección nacional y apuntó contra quienes, según su interpretación, buscan proscribirla. “Estamos convencidos de que es la que le puede ganar a Macri y a Milei juntos”, afirmó. Las declaraciones se dieron en el marco de su visita a Río Gallegos, donde participará del encuentro organizado por Los Muchachos Peronistas.