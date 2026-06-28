Partido Obrero en el Foro Austral: “La Libertad Avanza profundiza el ajuste de la mano de Trump”

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La referente del Partido Obrero e integrante de la Mesa Feminista, Gabriela Ance, encabezó una protesta pacífica frente a la sede del encuentro de La Libertad Avanza en Río Gallegos.