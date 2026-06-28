La referente del Partido Obrero e integrante de la Mesa Feminista, Gabriela Ance, encabezó una protesta pacífica frente a la sede del encuentro de La Libertad Avanza en Río Gallegos.
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