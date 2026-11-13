Pasó la Guardia Suiza y el perro siguió: el viral indiscutido de la visita papal

El programa La Mañana de LU12 analizó el video viral de un perro de patas cortas que logró eludir a la custodia durante una aparición pública del Papa. En la grabación se observa el paso del animal muy cerca del escenario mientras se escuchaban las palabras del Sumo Pontífice de fondo. Los conductores destacaron la reacción de desconcierto de los guardias y la total tranquilidad con la que el perro caminó por el lugar. “Cierren el estadio, cierren la cancha, ya es el video del año”, expresaron al aire sobre la escena. Además, repasaron las repercusiones en redes sociales, donde los usuarios comentaron que por sus características podría tratarse de un animal callejero de Luján o de algún vecino de las inmediaciones de la basílica, señalando con humor que el perro “tenía más derechos que el Papa o los guardias”.