Durante la cobertura de La Mañana de LU12, el periodista Matías Fenelli entrevistó en Río Gallegos al excombatiente de la Guerra de Malvinas José Luis Laballén, quien arribó a la ciudad patagónica junto a toda su familia tras realizar un nuevo viaje al archipiélago. Laballén, integrante en 1982 del Regimiento 7 de Infantería de La Plata (con desempeño en el grupo radar Rasik en Wales Ridge y posterior traslado a Monte Longdon), destacó que esta travesía tuvo un significado único al poder concretar un anhelo postergado: “Este es especial porque vine con mis tres hijos, mis tres nietos, mi nuera, mi yerno y bueno, fue una alegría y un abrazo al corazón, un mismo al corazón mío por este viaje tan esperado”. El veterano relató que al llegar a las islas experimenta una sensación ambivalente, señalando que “voy al cementerio donde yo perdí compañeros, donde desgraciadamente los tuve que enterrar en el año 82; entonces, cuando yo llego al cementerio es una sanación al alma y bueno, y cuando salgo de las islas me pongo triste porque los tengo que dejar a ellos”.
Asimismo, el excombatiente se refirió al trato recibido por parte de los pobladores locales al indicar que “siempre me han tratado bien y ahora en este viaje más todavía cuando vinieron con mi familia, aparte yo como con mis compañeros que venimos siempre no hacemos nada anormal; no podemos agitar, andar a provocando, porque tenemos que pensar que la gente que viene atrás mío tiene que ir a visitar Malvinas tranquilo”. En el plano político e histórico, manifestó su convicción de que las islas se recuperarán por la vía pacífica y del diálogo, y valoró el profundo sentimiento malvinero arraigado en la Patagonia, recordando que al llegar en 1982 fue cobijado en el Regimiento de Infantería 24 de Río Gallegos y evacuado posteriormente a través de Puerto Madryn. Finalmente, enfatizó la importancia de transmitir la memoria histórica a las nuevas generaciones mediante charlas brindadas en establecimientos educativos de La Plata y agradeció el constante respeto de la comunidad santacruceña hacia los veteranos de guerra.
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