Pasó por el Regimiento 24 en Río Gallegos en 1982 y volvió para reencontrarse con su historia

Durante la cobertura de La Mañana de LU12, el periodista Matías Fenelli entrevistó en Río Gallegos al excombatiente de la Guerra de Malvinas José Luis Laballén, quien arribó a la ciudad patagónica junto a toda su familia tras realizar un nuevo viaje al archipiélago. Laballén, integrante en 1982 del Regimiento 7 de Infantería de La Plata (con desempeño en el grupo radar Rasik en Wales Ridge y posterior traslado a Monte Longdon), destacó que esta travesía tuvo un significado único al poder concretar un anhelo postergado: “Este es especial porque vine con mis tres hijos, mis tres nietos, mi nuera, mi yerno y bueno, fue una alegría y un abrazo al corazón, un mismo al corazón mío por este viaje tan esperado”. El veterano relató que al llegar a las islas experimenta una sensación ambivalente, señalando que “voy al cementerio donde yo perdí compañeros, donde desgraciadamente los tuve que enterrar en el año 82; entonces, cuando yo llego al cementerio es una sanación al alma y bueno, y cuando salgo de las islas me pongo triste porque los tengo que dejar a ellos”.

Asimismo, el excombatiente se refirió al trato recibido por parte de los pobladores locales al indicar que “siempre me han tratado bien y ahora en este viaje más todavía cuando vinieron con mi familia, aparte yo como con mis compañeros que venimos siempre no hacemos nada anormal; no podemos agitar, andar a provocando, porque tenemos que pensar que la gente que viene atrás mío tiene que ir a visitar Malvinas tranquilo”. En el plano político e histórico, manifestó su convicción de que las islas se recuperarán por la vía pacífica y del diálogo, y valoró el profundo sentimiento malvinero arraigado en la Patagonia, recordando que al llegar en 1982 fue cobijado en el Regimiento de Infantería 24 de Río Gallegos y evacuado posteriormente a través de Puerto Madryn. Finalmente, enfatizó la importancia de transmitir la memoria histórica a las nuevas generaciones mediante charlas brindadas en establecimientos educativos de La Plata y agradeció el constante respeto de la comunidad santacruceña hacia los veteranos de guerra.