Pascua en el barrio San Benito: mensaje de fe en la misa de resurrección

La Iglesia del barrio San Benito de Río Gallegos celebró el Domingo de Pascua con una multitudinaria Misa de Resurrección, donde el obispo Ignacio Medina llamó a fortalecer la fe en un “tiempo probado y difícil”.

Durante su mensaje, el prelado instó a los fieles a apoyarse en la comunidad y remarcó la importancia de acercarse a la fe para afrontar la realidad actual. “Es importante que nos acerquemos a la fe, necesitamos de la fe en este tiempo probado”, expresó.

En un tono cercano, Medina destacó el carácter inclusivo de la Iglesia y aseguró que “la parroquia es lugar de todos” y que “acá no discriminamos”, en el marco de la bendición de objetos y de los propios asistentes.

La ceremonia también incluyó pedidos por la renovación de la vida eterna y la bendición a las familias y necesidades particulares de los vecinos del barrio.

La celebración concluyó con el tradicional envío en paz y el grito de “Viva Cristo resucitado”, marcando el cierre de las actividades de Semana Santa en uno de los sectores con mayor crecimiento de la ciudad.