Pasión y Gloria: la muestra del fútbol argentino en Santa Cruz

Este martes 24 de junio se inauguró la muestra “Pasión y Gloria” en el Centro Cultural Santa Cruz, una exposición imperdible que celebra la historia y la emoción de la Selección Argentina. La propuesta reúne desde producciones artísticas y estudiantiles inspiradas en íconos como Messi y Maradona, hasta una impresionante colección de camisetas históricas, objetos mundialistas, figuritas y piezas únicas de coleccionistas de todo el país. La entrada es libre y gratuita.