Patricia Bullrich: “Si alguien que tiene 14 años mata, va a tener consecuencias”

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, celebró la sanción definitiva del Régimen Penal Juvenil y fue contundente: “Si alguien que tiene 14 años mata, va a tener consecuencias, no va a volver a su casa a jugar con la Play Station”.

Bullrich sostuvo que la ley era un reclamo social mayoritario: “La mayoría estaba muy cansada de la impunidad, de que un menor matara y volviera a su casa como si no hubiera pasado nada”. La norma fija un régimen penal para adolescentes de entre 14 y 18 años, con sanciones que pueden llegar hasta 15 años de prisión para delitos graves y sin posibilidad de perpetua.

El nuevo esquema contempla garantías procesales, prohibición de alojamiento junto a adultos, medidas alternativas para delitos menores, posibilidad de reemplazar penas en determinados casos y programas obligatorios de educación, capacitación laboral y resocialización.

Sobre la Reforma Laboral, destacó que “la Argentina avanzó con una reforma que le devuelve libertad a los trabajadores y previsibilidad al sistema”. La ley introduce cambios como el banco de horas, convenios por empresa, el Fondo de Aportes Laborales, modificaciones en indemnizaciones y límites a aportes sindicales.

“Las instituciones no pueden ser millonarias y los trabajadores pobres”, afirmó al defender el tope del 2% a la cuota solidaria sindical y el nuevo esquema laboral aprobado en el cierre de las sesiones extraordinarias.