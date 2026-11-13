En la cobertura especial de La Opinión Austral por los Martín Fierro de Cable 2026, Paula Bernini, periodista, y Matías Bertolotti, meteorólogo, dialogaron sobre sus nominaciones, la actualidad y los proyectos que vienen. Ambos forman parte de Tempraneros, el programa de TN.
Bernini, nominada como Mejor Conductora, recordó con emoción la llegada del papa León XIV a la Argentina. “La presencia del Papa te hace despegarte del periodista y desborda lo personal”, expresó al contar cómo vivió el momento en que tuvo al Pontífice muy cerca.
Por su parte, Bertolotti también destacó la emoción que generó la visita y habló sobre el fenómeno de El Niño y sus posibles efectos en el clima argentino. Además, brindó una perspectiva sobre el verano en Santa Cruz: anticipó una temporada que podría ser más cálida y seca.
Ambos adelantaron que se vienen nuevos proyectos y coberturas para seguir acompañando a la audiencia.
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