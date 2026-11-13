Paula Bernini y Matías Bertolotti, en diálogo con La Opinión Austral en los Martín Fierro de cable

En la cobertura especial de La Opinión Austral por los Martín Fierro de Cable 2026, Paula Bernini, periodista, y Matías Bertolotti, meteorólogo, dialogaron sobre sus nominaciones, la actualidad y los proyectos que vienen. Ambos forman parte de Tempraneros, el programa de TN.

Bernini, nominada como Mejor Conductora, recordó con emoción la llegada del papa León XIV a la Argentina. “La presencia del Papa te hace despegarte del periodista y desborda lo personal”, expresó al contar cómo vivió el momento en que tuvo al Pontífice muy cerca.

Por su parte, Bertolotti también destacó la emoción que generó la visita y habló sobre el fenómeno de El Niño y sus posibles efectos en el clima argentino. Además, brindó una perspectiva sobre el verano en Santa Cruz: anticipó una temporada que podría ser más cálida y seca.

Ambos adelantaron que se vienen nuevos proyectos y coberturas para seguir acompañando a la audiencia.