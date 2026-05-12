Paula Álvarez y los beneficios de PAMI: todo lo que necesitas saber

La titular de PAMI en Santa Cruz, Paula Álvarez, estuvo en La Mañana de LU12 y destacó que la obra social cuenta con prestaciones sociales que otras entidades no brindan, alcanzando no solo a jubilados sino también a pensionados y menores de edad.

La funcionaria explicó que existen ayudas económicas no reintegrables para cubrir alquileres e impuestos, como luz y gas, destinadas a quienes perciben haberes mínimos y depositadas directamente en el recibo de sueldo.

En localidades como Perito Moreno y Los Antiguos se provee asistencia estacional con leña y tubos de gas mensuales para los afiliados que enfrentan dificultades de infraestructura.

Además, Álvarez resaltó el rol de los centros de jubilados donde se dictan talleres de cocina, folclore y uso de dispositivos móviles, este último clave para la prevención de estafas virtuales.

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