Paulo Vilouta en los Martín Fierro de Radio 2026: “La radio está recontra viva”

En una cobertura especial de La Opinión Austral, Paulo Vilouta habló sobre la vigencia de la radio, los cambios en Argentina y los referentes que marcaron sus primeros años como oyente.

“La radio está re contraviva. Eso, algunos que sepultan medios no tienen la más mínima idea”, afirmó al responder sobre quienes sostienen que la radio está desapareciendo.

Además, destacó el alcance de la audiencia radial y remarcó que, según las mediciones que mencionó, solo en AM hay 300.000 oyentes. También subrayó que hoy la radio está presente en el teléfono y continúa siendo una compañía cotidiana.

Al recordar sus comienzos como oyente, nombró a grandes referentes como Héctor Larrea, Fernando Bravo, Antonio Carrizo y José María Muñoz. “Todos los que hacemos radio escuchamos radio”, sostuvo.

Sobre la actualidad del país, señaló la preocupación por las noticias falsas que circulan sin ser chequeadas y recordó la emoción colectiva que generó la Copa del Mundo.

Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse realizan la cobertura especial de La Opinión Austral desde los Martín Fierro de Radio 2026.