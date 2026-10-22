Paulo Vilouta habló sobre la polémica entre Pamela David y Laura Ubfal

En diálogo con La Opinión Austral durante la gala de los Martín Fierro de Radio, el periodista @paulovilouta se refirió a las declaraciones de Laura Ubfal sobre su salida de Desayuno Americano en 2017 y al debate sobre los criterios estéticos en la televisión.

“Pamela no discrimina a nadie. Liliana no discrimina”, sostuvo Vilouta, quien consideró que la situación no estuvo relacionada con una cuestión estética y visual.

Además, explicó que los códigos de la televisión y los medios cambiaron con el tiempo, aunque remarcó la importancia de mantener el respeto y el orden al comunicar.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial de la gala con @_ferzabala y @cami_fp en el lugar.