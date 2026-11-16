Peajes en Santa Cruz: “Cualquiera estería dispuesto a pagar si las rutas están buenas”

Giovany Albea, jefe del Distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz, se refirió a la posible concesión de un tramo de 55 kilómetros de la Ruta Nacional 3, entre Ramón Santos y el sector de Caleta Olivia.

Durante una entrevista con LU12 AM680, el funcionario sostuvo: “Cualquiera estaría dispuesto a pagar un peaje si tenemos rutas que están buenas para transitar. Es lógico que funcione de esa forma, que por una contraprestación tengamos una ruta de calidad”.

La Ruta 3 fue incorporada al nuevo esquema de concesiones viales del Gobierno nacional, mediante el Decreto 1358. El proyecto contempla tareas de mantenimiento y conservación.

Sin embargo, la medida no establece un cobro inmediato de peajes. Las condiciones deberán definirse en los pliegos de cada licitación.

Albea explicó que el tramo santacruceño está contemplado en la cuarta etapa del esquema y que la concesión dependerá de la presentación de oferentes y de las condiciones de contratación.