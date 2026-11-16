Peajes y obras en Santa Cruz: habla Giovany Albea, titular del Distrito 23 de Vialidad Nacional

En diálogo con La Mañana de LU12, el titular del Distrito 23 de Vialidad Nacional y referente de La Libertad Avanza, Giovany Albea, analizó el estado de las rutas en Santa Cruz y el escenario político provincial.

Respecto a las concesiones nacionales, explicó que el decreto abarca solo 55 kilómetros de la Ruta Nacional 3, desde el límite con Chubut en Ramón Santos hasta Caleta Olivia. Este tramo integra la cuarta etapa de licitación y contempla únicamente tareas de conservación.

Albea aclaró que la doble vía en ese sector no está incluida porque la obra permanece neutralizada. Definió ese estado como una pausa a la espera de fondos. Sobre el posible cobro al usuario, afirmó: “Cualquiera estaría dispuesto a pagar un peaje si tenemos rutas que están buenas”.

El funcionario precisó que el organismo administra de forma directa unos 475 kilómetros en la provincia, más del doble de los 220 kilómetros que gestionaba en 2024. El resto de los 2.550 kilómetros de la red nacional se mantiene mediante convenios con la provincia. Durante esta temporada estival, los trabajos se concentran en la Ruta 3.

Sobre el puente de Comandante Luis Piedra Buena, señaló que la reparación integral se retomó en octubre a un ritmo menor al esperado. Las tareas volverán a detenerse a mediados de diciembre por el receso de las fiestas, aunque continuarán las guardias básicas. Aseguró que la estructura no corre riesgo de derrumbe.

En el plano político, sostuvo que La Libertad Avanza trabaja sin pausas en toda la provincia para ganar las próximas elecciones. Remarcó la importancia de sostener el rumbo del Gobierno nacional: “No sirve de nada todo el esfuerzo que se hizo si Milei no gana las elecciones el año que viene”.

Sobre la economía, reconoció que la situación es difícil, pero aseguró que el país está mejor que en diciembre de 2023. Destacó la desaceleración de la inflación y la baja en la tasa de deudores del Banco Central. Para Santa Cruz, propuso reducir de forma progresiva impuestos como Ingresos Brutos para atraer inversiones privadas y evitar el endeudamiento destinado al pago de sueldos.