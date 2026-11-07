Pedro Sánchez le responde a Milei tras el frío saludo: “El insulto no forma parte de mi política”

Luego del frío y distante saludo protocolar observado entre ambos mandatarios durante la Cumbre Iberoamericana en Madrid, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se refirió en conferencia de prensa a la presencia de Javier Milei y a sus declaraciones. Sánchez agradeció formalmente la asistencia del jefe de Estado argentino señalando: “En primer lugar, yo, como he dicho antes, agradezco a todos los líderes, a todos los jefes de Estado y de Gobierno, su participación y su asistencia a la Cumbre Iberoamericana de Madrid y por supuesto también al presidente de la República Argentina, faltaría más. Creo que es importante subrayarlo porque también es un esfuerzo el de venir a España y el de participar en la Cumbre Iberoamericana”. Asimismo, al ser consultado sobre las posturas y descalificaciones expresadas por el presidente argentino, Sánchez enfatizó el rol de la diplomacia multilateral y la necesidad de mantener el respeto en la gestión pública: “respecto a los posicionamientos que en este caso pueda tener el presidente de la República Argentina, que se ha manifestado, pues simplemente decir que yo entiendo que los presidentes estamos para unir a los países, particularmente cuando estamos en espacios multilaterales como es este y desde luego el insulto no forma parte de mi hacer y de mi forma de entender la política”.