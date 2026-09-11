Pedro Uribe tras el archivo de la Ley de Martilleros: “El objetivo es profesionalizar la actividad”

Entrevista con Pedro Uribe, presidente de la Asociación Civil de Inmobiliarias Santacruceñas, luego de que la Cámara de Diputados de Santa Cruz mandara a archivo el proyecto para la creación del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos.

Uribe explicó las diferencias de fondo entre las disciplinas de martillero y corredor inmobiliario, la falta de consenso con el sector de los martilleros y la tendencia nacional hacia la conformación de colegios profesionales separados. Asimismo, abordó el reclamo por la homologación de la idoneidad para quienes ejercen la actividad desde antes de la ley de profesionalización y brindó un análisis sobre la situación actual del mercado inmobiliario y el consumo en Río Gallegos.