“Pensé que empezaba la Tercera Guerra Mundial”: el relato de Horacio Córdoba a 25 años del 11-S

Entrevista en Radio LU12 AM680 con el fotógrafo profesional santacruceño Horacio Córdoba en el marco del 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Córdoba relató cómo vivió esa jornada en Washington D. C. —a donde había viajado para inaugurar una muestra fotográfica en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— y su posterior traslado a Nueva York.

Durante la charla con Pablo y Daniela, el reportero gráfico detalló sus vivencias en la embajada argentina, la cobertura visual del humo en el Pentágono desde el río Potomac, el clima de desolación en las calles norteamericanas y el impacto emocional de ser testigo presencial de un hecho que transformó la historia global.