Peregrinación a Luján: el mensaje de García Cuerva a Milei

Durante la misa central de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, el arzobispo Jorge García Cuerva pidió dejar atrás las divisiones, la intolerancia y la violencia. “Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal, supuran”, afirmó ante miles de fieles.

Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, García Cuerva reclamó recuperar el diálogo, el perdón y la solidaridad, y sostuvo que “nuestra Patria tiene muchos abrazos pendientes”. El mensaje se produjo en la antesala de la visita del papa León XIV a la Argentina.