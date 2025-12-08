Peregrinación y solidaridad: juntan fondos para canastas navideñas destinadas a 112 familias

❤️ En medio de la multitud de fieles, un grupo de voluntarios instaló un puesto solidario para reunir dinero destinado a las canastas navideñas que serán entregadas a familias de bajos recursos en Río Gallegos.

🤝 “Tenemos 112 familias que acompañamos cada mes”, contó Susana Ruiz, una de las voluntarias que trabaja incansablemente para que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

#peregrinacion #diadelavirgen #gueraike #riogallegos #santacruz #laopinionaustral