Perros, dueños de la costanera

Dos perros se adueñaron de la avenida Costanera Almirante Brown, a la altura de la calle Senador Dr. Bartolomé Pérez, y llamaron la atención de vecinos y automovilistas. Un video los muestra recostados sobre el asfalto mientras los autos deben esquivarlos para no atropellarlos.

En otra grabación, los mismos perros aparecen ladrando y persiguiendo a un vehículo que circulaba por la zona. Aunque no parecen agresivos y se los ve mayormente tranquilos, su comportamiento genera dudas entre quienes transitan el lugar.

Personas que salen a caminar o correr por la costanera señalaron que no siempre saben si los animales los van a dejar pasar con normalidad, lo que suma incertidumbre al recorrido habitual.

Un lector de La Opinión Austral envió el video y reaccionó: “Parecen los dueños de la costanera”, “son 2 patoteros jajaja”. “Parece que dijeran: veo si te dejo pasar, te bardeo o andate por otro lado”, reflejando el tono entre la sorpresa y el humor.

#riogallegos #costanera #sociedad #laopinionaustral