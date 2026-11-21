Persez adelanta su nuevo álbum y sorpresas de fin de año en Desorden en la Mesa

En una nueva edición de Desorden en la Mesa, el artista urbano Persez —cuyo nombre real es Juan— visitó el piso para hablar de su recorrido de aproximadamente un año en la música independiente, de su proyecto 99 Facts y de su identidad vinculada a Río Gallegos y Santa Cruz. Con 16 años y cursando cuarto año de la secundaria, contó que comenzó tras producirle un tema a un amigo y animarse luego a cantar, inspirado en estilos como el trap y los sonidos de Detroit, así como en referentes locales como Doly Flackko y la hermandad con artistas como Nai, Saintglumm y Mac.

Durante la charla, Persez explicó que al principio borraba los comentarios negativos de quienes lo criticaban por su edad o por lo que hacía, aunque hoy afirma que se lo toma con humor y sostiene: “Cuando alguien viene y le acomoda lo que vos estás haciendo es porque le molesta que vos lo estás haciendo y él no lo está haciendo”. También comentó el apoyo de su entorno, señalando que su padre es su “fanático número uno” y que con su madre la relación es “50 y 50” por las exigencias del colegio, mientras trabaja junto a su manager y al filmmaker Franco en videoclips, un álbum en desarrollo y próximas presentaciones, cerrando el bloque con un adelanto musical en vivo.