Pesar en el fútbol argentino: falleció Eulalia Marcetti, la madre de Scaloni

El fútbol argentino y la Selección Nacional se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de Eulalia Marcetti, madre de Lionel Scaloni, a los 74 años de edad en Pujato. Durante la transmisión de La Mañana de LU12, se informó sobre el impacto de esta noticia señalando que “se confirmó el fallecimiento de Eulalia Marcetti, madre de Lionel Scaloni. Tenía 74 años de edad. Una triste noticia que golpea de cerca a su familia, a todo Pujato y a la Selección Nacional”. Según citaron fuentes familiares, “la mujer murió en la noche del martes en la casa donde vivía junto a su marido Ángel” tras una prolongada afección de salud, destacando que “estaba muy complicada hace 5 años con problemas de salud” y recordando cuando el entrenador hizo referencia pública a su situación emocional en la que “se quiebra y llora y habla de su familia, muchos lo interpretaron a eso como algo que tenía que ver obviamente con la salud de sus padres”. Además, se confirmó que “el velatorio sería de carácter íntimo, solo para los más cercanos”, mientras se aguarda precisar la localización del director técnico nacional. Los conductores reflexionaron sobre el afecto hacia el entrenador expresando que “si vos hacés el ranking, le hacés una encuesta a todos los argentinos de quién es más querido en la Selección Argentina, va a estar Messi y después Lionel Scaloni”, remarcando el significado de su compañía en vida al sostener que “lo entre comillas que te queda como bueno, más allá de la triste noticia, es que su mamá lo vio triunfar a su hijo, lo vio llegar a lo más alto del mundo”.