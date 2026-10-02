Pese al límite de horario y edad, clausuran boliches con decenas de menores e inician controles

Tras registrarse diversos hechos de violencia nocturna, peleas callejeras afuera de locales bailables en sectores como la Ruta Nacional N.º 3 y la avenida Gendarmería Nacional, así como clausuras de comercios en los barrios Patagonia y Del Corredor por presencia irregular de menores y venta de alcohol, la Policía de Santa Cruz —en conjunto con estamentos provinciales y municipales— inició operativos preventivos de saturación e inspección en puntos críticos de Río Gallegos.

Las medidas operativas fueron dispuestas desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía. La comisaria mayor Beatriz Milena Galeano, jefa de la Dirección General de Operaciones, explicó los motivos del despliegue: “A raíz de tantas denuncias y situaciones problemáticas que se van generando cada fin de semana, la Jefatura de Policía, a través del Ministerio de Seguridad, ordenó este tipo de operativos a los fines de disuadir este tipo de violencia y realizar un control en los locales”.

Galeano remarcó las irregularidades detectadas en las inspecciones al señalar que “no se venían respetando los horarios ni la permanencia de los menores y también estaba la problemática del consumo de alcohol, teniendo en cuenta que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad”. En ese marco, la autoridad policial recordó las obligaciones vigentes para los establecimientos comerciales: “Tienen que pedir de forma obligatoria el DNI por parte de los comercios, también debe existir un control adentro cuando se vence el horario de permanencia de los menores, que es a las 3 de la mañana”.