Peter Lamelas en Neuquén: la condición de EE. UU. para mantener el apoyo financiero a la Argentina

El embajador de los Estados Unidos en la República Argentina, Peter Lamelas, participó de la Argentina Oil y Gas (AOG) en la provincia de Neuquén, la exposición que reúne a las principales empresas energéticas del país en el marco del desarrollo petrolero de Vaca Muerta. Durante el encuentro de negocios, el diplomático se refirió al acompañamiento económico del gobierno estadounidense y al volumen de capitales previstos para la región, señalando: “Estamos evaluando otros proyectos que podría movilizar hasta 20.000 millones de dólares y esto no termina ahí, no termina ahí, estamos listos para seguir impulsando, financiando de los Estados Unidos más allá del 2027 si la Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás”.

En el ciclo La mañana de LU12, los conductores analizaron los alcances de la declaración del funcionario norteamericano y repasaron sus palabras exactas sobre la continuidad del respaldo financiero condicionado al rumbo político de la nación. Al respecto, Lamelas afirmó: “Nosotros estamos apoyando este gobierno y esa plata va a estar listo hasta el 2027 y vamos a ver lo que pasa después, y eso es solo el comienzo; estamos apoyando este gobierno, vamos a estar apoyando este gobierno siempre y cuando la Argentina siga para adelante, no vuelva para atrás”. En el programa se contextualizó además el vínculo bilateral histórico, contrastando la posición actual con las gestiones anteriores de Mauricio Macri, Cristina Fernández y Néstor Kirchner, haciendo hincapié en el peso que posee Estados Unidos como principal acreedor dentro del Fondo Monetario Internacional y en el margen de autonomía económica que tiene el país frente a estas decisiones de inversión.