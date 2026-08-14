Pico Truncado: vetaron un Consejo Consultivo de Salud Mental aprobado por unanimidad

El intendente de Pico Truncado, Pablo Anabalón, vetó el proyecto de ordenanza que proponía crear un Consejo Consultivo de Trabajo y Gestión de Salud Mental, una iniciativa presentada mediante el mecanismo de la “sexta banca” del Concejo Deliberante.

María Eugenia Ortiz, vecina y dirigente de La Cámpora en Pico Truncado, explicó que el proyecto surgió a partir de la preocupación de vecinos y usuarios del área de salud mental del hospital local. Según señaló, el servicio se encuentra “realmente sobrecargado” y existen falencias en el abordaje comunitario de la salud mental.

Ortiz vinculó además la situación con el contexto económico de la zona norte de Santa Cruz y sostuvo que la desocupación y las dificultades económicas generan situaciones que impactan en la salud mental y en la dinámica familiar.

El proyecto fue presentado el 10 de junio a través de la “sexta banca” y, según Ortiz, tuvo acompañamiento unánime durante su tratamiento en comisión y posteriormente en la sesión del 24 de junio. Sin embargo, durante el período establecido para que el Ejecutivo se expidiera, el intendente Pablo Anabalón decidió vetarlo.

Entre los argumentos del veto, Ortiz mencionó la falta de especificación de una fuente de financiamiento y un supuesto exceso de competencias por la participación de actores de distintos ámbitos de la comunidad.

La impulsora del proyecto rechazó esos argumentos y afirmó: “En ningún momento este proyecto requiere de generar estructuras administrativas”. Según explicó, el Consejo Consultivo planteaba formalizar un espacio de coordinación voluntaria entre distintos actores de la comunidad para desarrollar acciones de prevención y posvención en salud mental.

Tras el veto, se presentó una insistencia en el Concejo Deliberante. Ortiz señaló que tres concejales acompañaron la iniciativa, mientras que dos integrantes del bloque oficialista retiraron su apoyo, por lo que no se logró revertir el veto.

“Es un tema de agenda provincial y de agenda nacional también, porque el aumento de los índices de suicidio habla por sí mismo”, sostuvo Ortiz, quien además planteó que la salud mental debe abordarse en relación con el contexto político, social y económico.

La entrevista fue realizada por Radio LU12 de Río Gallegos.