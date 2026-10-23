Piden datos oficiales sobre los recursos del Parque Nacional Los Glaciares

Un vecino y ecologista de El Calafate, Agustín Alejandro González, realizó un pedido de acceso a la información pública ante la intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, dependiente de la Administración de Parques Nacionales. La presentación se fundamenta en la Ley Nacional 27.275 y abarca el período comprendido entre el 21 de octubre de 2025 y el 21 de octubre de 2026. El objetivo de este requerimiento es acceder a documentación administrativa, contractual y económica del área protegida para conocer «documentos relacionados con los acuerdos celebrados por el organismo, los recursos económicos administrados y las actividades desarrolladas dentro del parque». Dentro de los puntos solicitados, González requirió copias de contratos, convenios y acuerdos de cooperación suscritos o vigentes, así como la identificación de «personas, empresas, asociaciones, fundaciones y organismos públicos o privados» vinculados con la administración. Esta solicitud de datos oficiales surge tras las declaraciones del exgobernador Puricelli, quien expuso sobre la recaudación del predio y cuestionó la distribución de sus recursos al señalar que existía «una cifra descomunal de dinero que recaudaba Parques Nacionales y que invertía muy poco» en la provincia. El pedido busca esclarecer «cuánto recauda» el organismo e impacta también en áreas operativas y reclamos de infraestructura de la zona, incluyendo «el pedido de mejoras en el puesto sanitario».