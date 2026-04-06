Pidieron 11 años de prisión para el exconcejal Emilio Maldonado

La causa judicial contra el exconcejal Emilio Maldonado entró este miércoles en una instancia decisiva en Río Gallegos, con la exposición de los alegatos y el pedido de una pena de 11 años de prisión por parte del Ministerio Público Fiscal.

El requerimiento fue formulado por la fiscal Verónica Zuvic y acompañado por la querella, en el marco del segundo juicio oral que enfrenta el exedil por graves hechos de abuso sexual contra cuatro menores de edad.