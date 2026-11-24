“Pido justicia”: el duro testimonio de Yanet Costilla

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En la última jornada del juicio contra Luciano Iván Giménez por el intento de femicidio ocurrido el 23 de marzo de 2025, Yanet Costilla pronunció sus últimas palabras frente a los jueces y pidió que se valore lo que vivió.

“Yo solo quiero aclarar que no busco venganza. Yo también creo en Dios, pero él también iba a la iglesia y, sin embargo, seguía actuando violentamente”, expresó la joven.

También sostuvo que no sería la única víctima de Giménez y afirmó que otras parejas habrían atravesado situaciones de violencia.

“Lo único que pido es justicia, que se valore lo que viví, lo que me pasó a mí. No soy la única víctima de Luciano Jiménez, hay más víctimas”, manifestó.

Durante los alegatos, la fiscal Verónica Zuvic había solicitado 13 años de prisión. Por su parte, el defensor Sandro Levin rechazó que hubiera existido intención de matar y pidió que el hecho sea encuadrado como lesiones leves.

Tras escuchar a las partes y las últimas palabras de Yanet, el tribunal pasó a deliberar. La sentencia se conocerá el próximo miércoles.