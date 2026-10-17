Pilar Smith y las críticas a los Martín Fierro de la Música

En diálogo con La Opinión Austral, la periodista Pilar Smith habló sobre la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026 y respondió con humor a los cuestionamientos por la organización. Con un vestido negro y alas a tono, lanzó una frase que llamó la atención: “Me puse estas alas para poder volar y esquivar rápido el tema”.

Además, explicó por qué Wanda Nara estuvo poco tiempo en la ceremonia, elogió su trabajo en MasterChef Celebrity y se refirió al cruce entre Karina Iavícoli y Nora Colosimo. “Hay que seguir, se sigue para adelante”, sostuvo.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la ceremonia, con la presencia de los cronistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse para acercar todos los detalles de una noche dedicada a reconocer a las figuras de la música.