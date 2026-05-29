“Pincoya” de Gran Hermano y su deseo de visitar Río Gallegos

En la casa de Gran Hermano , los participantes atraviesan el desafío de competir por un auto 0KM, generando expectativas y sueños sobre qué harían si lo ganaran. En ese contexto, la participante chilena Jennifer “Pincoya” Torres , oriunda de Chiloé, sorprendió al expresar un especial deseo vinculado a la Patagonia.

La jugadora manifestó que, en caso de quedarse con el vehículo, le gustaría venir a Río Gallegos para visitar a su tía Rosa. Entre risas y fantasías dentro del juego, incluso comentó: “¿Nos dejarán pasar el auto a Chile? O por lo menos vamos en tutú hasta Gallegos”.