Ping Pong con Oscar Giménez en Fuera del Aire

En un dinámico ping pong de preguntas y respuestas, Oscar Giménez se definió como una persona auténtica y reveló que su red social predilecta es TikTok.

Al recordar su infancia, mencionó un video especial en una piscina que aún no ha compartido en redes y relató que su peor papelón fue izar la bandera escolar arrastrando un zapato despegado ante la mirada de todos.

En el ámbito local, señaló al referente de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, como un personaje ideal para un sketch humorístico y manifestó su deseo de crear contenido con la artista Lali Espósito.

Sobre su método de trabajo, prefiere la improvisación aunque se considera una persona organizada, y admitió que prefiere no leer comentarios negativos o escraches, conducta que adoptó desde su paso por la gestión pública provincial.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.