Ping pong con Rocío Ceballos, coach vocal y fundadora de Kaani Educación Artística

La fundadora de Kaani Educación Artística, Rocío Ceballos, pasó por el programa y reveló que su canción preferida es Eres de Café Tacvba.

Confesó ser fanática de Lady Gaga desde pequeña y que, a la hora de cantar, elige la actitud por sobre la afinación.

Sobre su labor docente, recordó una crisis de llanto de una alumna de 8 años por la sobreexigencia y destacó que la vergüenza es el miedo más común en los adultos.

Para Rocío, la pasión no se enseña pero sí se puede alimentar, y define a Kaani con una sola palabra: comunidad.

Como dato curioso que nadie sabía, admitió que realiza shows completos en la ducha acompañada por un parlantito.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.