Ping-Pong con Sehuen Gaona: “Es lindo arriesgar”

En una charla exclusiva para Fuera del Aire, el emprendedor Sehuen Gaona pasó por nuestro cuestionario rápido y dejó definiciones claras sobre el mundo de los negocios. Para él, el camino es el emprendimiento genuino y el crecimiento lento por sobre el dinero rápido, destacando que en la actualidad Instagram es su herramienta elegida para conectar.

Con una visión clara sobre el desarrollo de proyectos, Gaona afirmó que es lindo arriesgar y que prefiere el trabajo en equipo y la inversión constante. Al momento de elegir entre calidad o precio, aseguró que se puede ir con los dos de la mano, pero siempre bajo la premisa de vender bien.

Entre la tendencia y la identidad, se queda con la segunda, y ante la dualidad de éxito o tranquilidad, elige la tranquilidad como su norte personal. Una mirada auténtica sobre lo que significa construir una marca propia hoy en día.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.